Udinese-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Domenica 21 maggio alle 20:45 la Lazio sarà impegnata nella trasferta della Dacia Arena contro l’Udinese per la trentaseiesima giornata di Serie A. I biancocelesti, quarti in classifica, ad Udine, in attesa della festa per il decennale della Coppa Italia vinta contro la Roma, potrebbero festeggiare la la matematica qualificazione in Champions League. Per farlo Immobile e compagni dovranno vincere contro i bianconeri friulani e sperare nella non vittoria del Milan contro la Sampdoria.

Udinese-Lazio, le ultime di formazione

Qualche problema di formazione per Sarri. Il tecnico perde Cataldi per infortunio, col centrocampista che rischia di tornare in campo nella prossima stagione. In regia pronto al rilancio Vecino, non al meglio, a discapito di Marcos Antonio. A centrocampo titolari Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Non è in perfette condizioni nemmeno Marusic, al suo posto uno fra Pellegrini e Lazzari, col primo leggermente favorito. Completano la difesa davanti a Provedel Hysaj, Romagnoli e Casale. In attacco nessuna rotazione, avanti col tridente dei titolarissimi: Immobile, Zaccagni e Felipe Anderson. Dalla panchina Pedro.

Sottil non avrà a disposizione Becao squalificato, al suo posto c’è Masina. In attacco dubbio Beto e assente Success. Giocherà il macedone Nestorovski insieme a Pereyra.

Udinese-Lazio, le probabili formazioni

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Masina, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Nestorovski. All.: Sottil

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

Udinese-Lazio, dove vedere la partita

La partita fra Udinese e Lazio sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Gli abbonati dovranno collegarsi tramite app Dazn su smart tv oppure collegare al televisore una a console PlayStation 4/5 o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Valida la visione per la sfida dell’Olimpico tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.