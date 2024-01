Udinese-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming

Domenica 7 gennaio alle ore 15:00 la Lazio scenderà in campo in trasferta contro l’Udinese per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A. La sfida anticiperà il derby di Coppa Italia che vedrà la squadra di Sarri sfidare i giallorossi di Mourinho il 10 gennaio. In classifica i biancocelesti reduci dal successo in rimonta contro il Frosinone navigano al nono posto.

Udinese-Lazio, le ultime di formazione

Maurizio Sarri non recupera Ciro Immobile e Luis Alberto dunque scelte obbligate a centrocampo e in attacco. In mezzo al campo spazio a Rovella, Guendouzi e Kamada (sul mercato), dalla panchina Vecino. Davanti Castellanos sostenuto Zaccagni e Isaksen in vantaggio su Felipe Anderson. In difesa il tecnico recupera Romagnoli che prenderà il suo posto vicino a Patric. Arruolabile anche Casale. Terzini agiranno Lazzari al rientro dalla squalifica e Marusic. In porta il solito Provedel eletto dai tifosi miglior giocatore laziale del 2023.

Cioffi conferma Lovric in mezzo al campo visto che Samardzic è in procinto di volare al Napoli. In attacco Lucca, in porta altra panchina per Sivestri c’è Okoye.

Udinese-Lazio, le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Okoye; Ferreira, Perez; Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Pereyra, Lucca. All.: Cioffi

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Rovella, Guendouzi, Kamada; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All.: Sarri

Udinese-Lazio, dove vedere la partita

La partita fra Udinese e Lazio sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli utenti potranno vedere il match di Torino collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.