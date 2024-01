Udinese-Lazio 0-1, la diretta: gol di Pellegrini su punizione

Squadra in casa

Squadra in casa Udinese

Alle 15:00 fischio d'inizio di Udinese-Lazio, partita valida per diciannovesima gioranta del campionato di Serie A. I biancocelesti alla vigilia del derby di Coppa Italia cercano punti importanti per un posto in Champions League distante sei punti. Iniziata la partita.

12'- Gol della Lazio. Pellegrini direttamente su punizione beffa il portiere sul proprio palo e porta avanti i biancocelesti;

10'. Giallo per Kristensen per fallo al limite dell'area su Isaksen;

9'- Sull'angolo contatto Ferreira-Isaksen. Proteste laziali, tutto regolare per l'arbitro Sacchi;

8'- Cross di Guendouzi per Isaksen, si rifugia in corner Perez;

4'- Respinta corta di Kamada, sul pallone arriva Payero che trova la deviazione di Patric conquistando un corner;

2'- Gioco subito fermo per un problema a Patric dopo un contrasto aereo con Lucca;

1'- Fischio d'inizio del match. La Lazio attacca da Curva Sud a Curva Nord;

Questa la reazione dei tifosi alla formazione scelta da Sarri

Sinceramente piacevolmente sorpresa che finalmente Isaksen parta dal primo minuto https://t.co/FaqzT38wK9 — Serenere (@thatSGlife) January 7, 2024

Adesso la scrivo grossa: oggi timbra Mattéo Guendouzi ??? #UdineseLazio — Tommaso Benedetti (@Tommuz24) January 7, 2024

Maurizio Sarri recupera Romagnoli e Casale che vanno in panchina. Scelta importante del tecnico in attacco, orfano di Immobile (oltre che di Luis Alberto) dà fiducia ad Isaksen. Ecco la formazione ufficiale della Lazio:

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Pellegrini; Rovella, Kamada, Guendouzi; Zaccagni, Castellanos, Isaksen.

Cioffi cerca continuità di risultati e cambia poco. Ecco la formazione titolare dell'Udinese:

Udinese (3-5-2): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Payero, Masina; Pereyra, Lucca.