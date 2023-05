Udinese-Lazio 0-1: Immobile-gol, un rigore che sa di Champions League. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Lazio passa alla Dacia Arena grazie ad un gol di Immobile. Una rete su rigore, realizzato e procurato, del capitano i biancocelesti portano a casa tre punti preziosi e pesantissimi che avvicinano la Lazio alla qualificazione alla prossima Champions League. Contro l'Udinese la squadra di Sarri gioca un primo tempo con pochi acuti ma nella ripresa cambia marcia mettendo le radici nella metà campo friulana e leggittimando il successo. Con questa vittoria la Lazio sale al terzo posto in classifica mantenendo, a due partite dal termine (Cremonese in casa e Empoli in trasferta) quattro punti di vantaggio sul Milan quinto.

Udinese-Lazio, la cronaca

Al 20esimo gran palla in mezzo di Zaccagni per Immobile che colpisce bene di testa trovando la pronta risposta di Silvestri. Al 36esimo destro di Udogie, facile parata per Provedel. Al 39esimo sponda di Immobile per Luis Alberto che col destro sfiora l’incrocio dei pali. A fine primo tempo colpo di testa di Bijol centrale. Ad inizio Pedro serve Immobile che salta un difensore e calcia, ma è bravissimo il portiere bianconero ad opporsi al capitano laziale. Al 51esimo tiro al volo da fuori area di Vecino che sfiora il palo. Al 59esimo Immobile si guadagna un calcio di rigore (fallo di Masina) che lo stesso attaccante realizza. Al 64esimo colpi di testa di Romagnoli che sbatte sul palo. Al 72esimo palla illuminante di Luis Alberto per Milinkovic-Savic, ma il serbo a tu per tu con Silvestri si fa murare dall’estremo difensore.

Tabellino e pagelle

Udinese (3-5-1-1): Silvestri 7; Perez 5,5, Bijol 5,5, Masina 5; Pereyra 6,5, Arslan 6 (dal 71’ Nestorowski 5,5), Walace 5,5, Lovric 5, Udogie 6,5 (dal 70’ Zeegelaar 5,5); Samardzic 5,5; (dall'87' Thauvin s.v.); Beto 5,5 (dall'87' Vivaldo s.v.).: Sottil 5,5

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6 (dal 75’ Marusic 6), Casale 7, Romagnoli 7, Hysaj 6; Vecino 6,5, Milinkovic-Savic 5,5, Luis Alberto 7; Felipe Anderson 5,5 (dal 46’ Pedro 6), Immobile 7, Zaccagni 6,5 (dall'87' Basic s.v.). All.: Sarri 7

Marcatori: 61’ Immobile (L)

Ammoniti: Udogie (U), Pereyra (U), Bijol (U); Felipe Anderson (L)

Arbitro: Pairetto

I top e flop biancocelesti

Immobile 7: Si prende sulle spalle la Lazio e la porta la vittoria. Si guadagna e realizza il rigore che vale la vittoria e tre punti pesantissimi per la Champions.

Luis Alberto 7: Incanta la Dacia Arena con colpi da fuoriclasse assoluto.

Romagnoli 7: Una diga l'ex Milan. Perfetto in difesa, sfortunato in attacco dove viene fermato dal palo.

Milinkovic-Savic 5,5: Impreciso e a volte troppo lezioso.