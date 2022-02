Udinese-Lazio 1-1: Felipe Anderson risponde a Deulofeu. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Lazio pareggia per uno a uno alla Dacia Arena contro l’Udinese. Dopo un inizio di partita sottotono la Lazio cresce e controlla il match, concedendo qualcosa ai bianconeri soltanto nel finale. Finalmente protagonista Felipe Anderson con il gol e tante giocate di qualità, ma l’assenza di un attaccante è evidente nella Lazio. Immobile out perché febbricitante non viene sostituito degnamente da Cabral ancora troppo acerbo e poco lucido. Desta ancora preoccupazione la difesa laziale, che ha il suo tallone d’Achille nei due terzini Marusic e Hysaj male in fase difensiva, e poco lucidi in avanti.

Udinese-Lazio, la cronaca

L’Udinese passa subito in vantaggio. Perez fa la torre per Deulofeu che col destro batte Strakosha. Bianconeri ad un passo dal raddoppio con Mankengo, ma il centrocampista spreca un cross di Deulofeu sparando incredibilmente alto da zero metri. La Lazio pareggia al 45esimo con Felipe Anderson. Il brasiliano sul secondo palo sfrutta un assist di testa di Zaccagni che prolunga un calcio di punizione di Cataldi. Ad inizio ripresa Lazio vicina al gol con Cabral, ma il capoverdiano col mancino non trova il secondo pallo su assist di Felipe Anderson. All’86esimo l’Udinese ci prova con un tiro dalla distanza di Makengo ma Strakosha para. Al 93esimo Udinese ad un soffio dal gol con un clamoroso destro di Molina che sbatte sulla traversa.

Tabellino e pagelle

Udinese (3-5-2): Silvestri 6; Becao 6, Marì 6,5, Perez 6; Molina 6,5, Arslan 5,5 (dal 63’ Pereyra 6,5), Makengo 5,5, Walace 6, Soppy 5 (dal 62’ Zeegelar 6); Beto 5, Deulofeu 7 (dal 73’ Success 6,5). All.: Cioffi 6,5.

Lazio (4-3-3): Strakosha 6; Marusic 5, Luiz Felipe 5,5, Patric 5, Hysaj 5; Cataldi 5,5, Basic 5,5 (dal 78’ A.Anderson s.v.), Milinkovic-Savic 6,5; Felipe Anderson 7, Pedro 6 (dal 24’ Cabral 5,5), Zaccagni 6,5. All.: Sarri 6.

Marcatori: 5’ Deulofeu (U); 45’ Felipe Anderson (L)

Ammoniti: Arslan (U), Perez (U), Makengo (U); Cataldi (L), Zaccagni (L)

Arbitro: Massimi

I top e flop biancocelesti

Felipe Anderson 7: Il brasiliano non segnava da novembre oggi si sblocca e regala il pareggio ai suoi. Inizia male da falso nueve, dopo l’infortunio di Pedro si sposta a destra e la sua prestazione migliora sensibilmente.

Milinkovic-Savic 6,5: Altra prova di qualità e quantità del serbo. Fondamentale per questa squadra.

Cabral 5,5: L’impegno non manca, ma pecca tanto nelle scelte. Poca lucidità e qualità.

Hysaj 5: A destra o a sinistra non cambia, le sue prestazioni sono molto deludenti. È lui che tiene in gioco Perez in occasione del gol bianconero.