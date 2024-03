Tutto rotto allo stadio "Stefanucci" di Vignanello, rinviata Viterbo - Ladispoli

Non sarà questa domenica la sfida tra Viterbo e Academy Ladispoli, valida per la ventottesima giornata del girone A di Eccellenza Lazio. Il club viterbese ha comunicato l'inagibilità dello stadio Stefanucci di Vignanello che non permetterà il regolare svolgimento della partita in programma domenica alle 15.

Il comunicato dell'FC Viterbo

Il match in programma domani, domenica 10 marzo alle ore 15, tra FC Viterbo e Academy Ladispoli è stato rinviato a data da definirsi. Un sopralluogo effettuato all’impianto Tullio Stefanucci di Vignanello, che avrebbe dovuto ospitare l’incontro, ha evidenziato la rottura dell’impianto idrico e di riscaldamento compromettendone l’agibilità.