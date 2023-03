Tutti gli squalificati post Derby

Il Far West del Derby ha portato diverse sanzioni disciplinari da una parte e dall?altra. Sono tanti infatti i giocatori, e non, di Roma e Lazio, squalificati dal Giudice Sportivo.

Gli squalificati della Lazio

In casa Lazio, vincitrice del Derby, nella maxi rissa al triplice fischio a farne le spese è stato Adam Marusic. Il montenegrino infatti è rimasto coinvolto nel finale di partita in una rissa con diversi elementi della Roma ed è stato espulso da Massa. Per lui una giornata di squalifica e ammenda da 15mila euro per aver provocato gli avversari al termine del match. Sarà squalificato ache Marco Ianni collaboratore di Sarri perché verso la fine del primo tempo ha abbandonato la panchina biancoceleste e cercato di affrontare un membro dello staff della Roma.

Gli squalificati della Roma

Molte più sanzioni in casa giallorossa. Mancini (ammonito e diffidato) e Ibanez (MVP in negativo del Derby) salteranno la prossima partita per via di sanzioni arrivate dentro la partita. Bryan Cristante è stato invece espulso al triplice fischio per aver reagito alle provocazioni di Marusic. Nello staff di Mourinho è stato squalificato (più ammenda da 10mila euro) Nuno Santos, preparatore dei portieri, per avere assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti di Pedro, cercando il contatto fisico col calciatore.

La Curva Nord e gli altri

Multe per la Lazio e alla Roma rispettivamente di 6mila euro e 4mila euro perché i tifosi biancocelesti nel corso della gara hanno lanciato nel recinto di gioco petardi e fumogeni e alcune bottigliette mentre i giallorossi due bengala e due fumogeni. Nessuna sanzione per quello che è successo negli spogliatoi e dunque sullo scontro fra Mancini e Romagnoli e Lotito e Mourinho.

Per quanto riguarda la Curva Nord, i suoi cori antisemiti il Giudice Sportivo deciderà entro il 4 aprile in relazione anche all'esito degli accertamenti in corso. Nel frattempo la Lazio con un duro comunicato si è schierata contro questi comportamenti della sua tifoseria. Pure la Digos indaga su "Hitlerson". La Curva Nord rischia la chiusura.