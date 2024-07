La tuta della Roma con i colori della Lazio: i tifosi protestano

Ai tifosi della Roma il nuovo kit lanciato dal club giallorosso e Adidas non piace. È scoppiata la polemica nel tifo romanista per la scelta del marchio riguardo una tuta di allenamento in cui campeggia il colore celeste. Una mossa di marketing che non è piaciuta ai tifosi.

La tuta è fra le novità proposta da Adidas ed è acquistabile sul sito del noto marchio di abbigliamento sportivo. Rossa col Lupetto di Gratton sul petto e poi una decorazione celeste, il colore della Lazio. Prezzo 60 euro. “Inguardabile”, “Non ci credo”, “Un autogol”. Sono solo alcuni dei tanti messaggi social dei tifosi in aperta polemica verso la nuova tuta, mentre non mancano gli sfottò dei tifosi laziali.

plauso al designer Adidas che piazza il celeste sulla tuta della #Roma pic.twitter.com/f089Caidzw — fra2DZero (@fra2DZero) July 1, 2024

L’AS Roma non ha fatto campagna promozionale sul nuovo prodotto (sul sito del club non è possibile acquistarla) e la protesta dei tifosi potrebbe spingere la società a togliere la tuta dal mercato. Sulla falsa riga del Milan che nella passata stagione levò dal mercato una felpa con i colori nerazzurri dell’Inter.