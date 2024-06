Lazio, Lotito: "Tudor ne voleva vendere 8". Ecco chi non rientrava nei piani del croato

La Lazio è in attesa di Marco Baroni. L’ex Hellas Verona è il predestinato a sedere sulla panchina biancoceleste dopo le dimissioni di Tudor. Il croato dopo poco più di due messi ha salutato Lotito per via di divergenze sul mercato. Una scelta che ha fatto infuriare il presidente laziale mollato per la seconda volta in pochi mesi.

Le parole di Lotito

Che fra Tudor e Lotito ci fossero divergenze di mercato era evidente e a confermarlo è stato proprio il numero della Lazio. “Ci ha chiesto di cambiarne otto, troppi per un gruppo che noi reputiamo all'altezza” – ha commentato all’Ansa il presidente che poi ha aggiunto anche per stemperare gli animi dopo l’attacco della Curva Nord – “Se ne è andato da persona per bene, ci tengo a dirlo”. Lotito inoltre sottolinea che: “Quello che conta è che saremo competitivi lo eravamo anche quest'anno se non avessimo perso punti con squadre di bassa classifica come la Salernitana. Questa squadra meritava di più”.

Tudor, ecco gli 8 calciatori che non voleva alla Lazio

Lotito ha dichiarato dunque che erano 8 i calciatori che Tudor non voleva più alla Lazio. Fra questi grande numero ci sono sicuramente Guendouzi, Isaksen e Luis Alberto. I primi due, specie l’attaccante, sono stati confinati in panchina dall’arrivo del croato con il francese (titolarissimo con Sarri) che già aveva avuto problemi con Tudor già a Marsiglia. Il danese non ha praticamente giocato, a lui si aggiunge Pedro utilizzato solo per pochi minuti. Lo spagnolo è alle prese con l’ennesimo braccio di ferro con la società. Vuole andarsene e nel finale di stagione non è stato schierato. Anche il capitano Ciro Immobile non rientrava più nei piani del tecnico che chiedeva un nuovo attaccante per la Lazio. Tudor chiedeva una rivoluzione sulle fasce dove l’unico sicuro di un posto è Marusic. Non hanno mai convinto l’ex Juventus Pellegrini, Lazzari e Hysaj.

Riassumendo ecco la lista degli "Hateful Eight" di Tudor:

Hisay

Lazzari

Pellegrini

Giendouzi

Luis Alberto

Isaksen

Pedro

Immobile

Ferita Kamada

A questo quadro fra divergenze con la dirigenza e attacco della Curva Nord, si aggiunge anche l'addio di Kamada. Tudor puntava tantissimo sul giapponese e attorno a lui voleva costruire la Lazio del futuro. Il giapponese però ha tirato la corda con Lotito in fase di rinnovo e quando tutto sembrava fatto c'è stato il dietrofront. Il centrocampista ha lasciato a parametro zero la Lazio e Tudor si è ritrovato senza il suo pupillo. "Non stiamo ai ricatti" - aveva detto Lotito, mossa che ha accentuato il malumore del croato.