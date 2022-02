Troppo Giugliano per il Nuova Florida, sconfitta in Campania

Niente da fare per il Nuova Florida, che nella trasferta campana contro la capolista Giugliano esce con un risultato pesante ma comunque giustificato dai rapporti di forza con i campani, per ora veri dominatori del girone G di Serie D. A decidere il match dopo un primo tempo combattuto e ben giocato dai laziali la doppietta di Cerone, che in cinque minuti ha indirizzato definitivamente la gara a favore dei padroni di casa. Chiude il match Emmanouil, che regala i tre punti al Giugliano che ora vola a 50 punti in classifica, saldamente al comando con sette punti di vantaggio sulla Torres seconda. Resta al terzo posto il Nuova Florida, che può comunque coltivare forti ambizioni di alta classifica.

Giugliano - Nuova Florida 3-0 (12’st e 16’st Cerone, 26’st Emmanouil)