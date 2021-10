Troppo Cesena per la Roma Calcio Femminile, travolta per 4-0 in casa

Non lascia scampo il Cesena alla Roma Calcio Femminile, travolta per 4-0 davanti ai suoi tifosi nella quarta giornata di Serie B femminile. La partita si mette da subito in salita per la Roma, che al 9' viene trafitta dalla prima rete di giornata di Costi. La reazione delle padrone di casa arriva, ma si espongono troppo in contropiede e subiscono nel finale di primo tempo il raddoppio, firmata dalla solita Costi. Il rientro in campo della Roma CF è sicuramente molto meglio di come è iniziata la partita, ma le ospiti fanno ottima guardia della loro porta. Il sigillo finale della partita lo firma ancora una volta la scatenata Costi, che all'85' spegne le flebili velleità di rimonta della Roma, che demoralizzata subisce anche il 4-0 tre minuti dopo da Galli. La Roma CF si conferma una delle peggiori difese del torneo, con 10 gol subiti in tre partite e al quart'ultimo posto della graduatoria con un punto.