Trofeo "Enio Vitale”: il campionato di calcio amatoriale della Capitale compie 50 anni

Lunedì 3 ottobre 2022 inizierà il 50° Campionato amatoriale di calcio a 11 “Trofeo Enio Vitale” promosso dall’Unione Sportiva delle ACLI di Roma. Il torneo, è unico nella Capitale ed è un appuntamento fisso per Roma dal 1972 anno della sua fondazione.

Il torneo

Al torneo parteciperanno 26 squadre, composte da giocatori dai 17 anni in su, che verranno suddivise in una Serie A con 15 squadre, e una Serie B con 11 squadre. La regular season terminerà il 10 giugno 2023 e farà spazio i PlayOff Scudetto, l’Europa League e i PlayOut salvezza per la Serie A e i PlayOff promozione per la Serie B.

Al campionato sarà affiancata anche la US ACLI Roma Cup "Trofeo Lino De Filippis", con la partecipazione di 20 squadre e con la finale che sarà disputata nei primi giorni di aprile 2023. A fine marzo, toccherà alla Supercoppa US ACLI Roma.

I commenti

Per Luca Serangeli, presidente dell'US ACLI di Roma e provincia questa edizione, la 50esimo, rappresenta un traguardo prestigioso "per un torneo che ormai è radicato pienamente nel territorio cittadino e che ogni anno vede la partecipazione di tantissime persone che trovano nello sport e nel gioco del calcio un modo per divertirsi, ma anche per tessere relazioni e legami sociali”.

Soddisfatto anche il responsabile settore calcio US Acli Roma, Massimiliano Campagna per un torneo che coinvolge tanti giovani, e non solo, di tutti i quartieri di Roma e di tutte le estrazioni sociali "che si confrontano in maniera leale, sana e sportiva sul campo di calcio”