Tris del Trastevere in trasferta, che accorcia sulla vetta

Torna al gol e alla vittoria il Trastevere, che dopo quattro partite senza gol stende l'Aurora Casertano in trasferta e si lancia di nuovo all'inseguimento della Recanatese, sconfitta dal Castelnuovo. La squadra romana ha indirizzato la sfida nel primo tempo con i gol di Macrì e Sannipoli, chiudendo la pratica nel primo quarto d'ora della ripresa con un bel gol di Crescenzo, bravo a battere il portiere avversario Vitiello in uscita. Il Trastevere fortifica così la seconda posizione, portandosi a sole sette lunghezze dalla Recanatese prima in classifica.

AURORA ALTO CASERTANO-TRASTEVERE 0-3

MARCATORI: 6'pt Macrì, 37'pt Sannipoli, 15'st Crescenzo

A.A. CASERTANO: Vitiello, Di Stasio, (27'st Bottiglieri), Mema (22'st Finetti), Mancino, De Carlo, Monteleone, Maydana (22'st Romeo), Illuminato (33'st Jara), Palumbo, Amabile, Balsamo (1'st D'Orta). A disp. Cusimano, Abitino, Megaro, Valentino. All. Di Costanzo

TRASTEVERE: Semprini, Cervoni (47'st Ilari), Laurenzi, Sannipoli, Tarantino, Giordani, Macrì, Crescenzo (27'st Chinappi), Fioretti (33'st Santilli), Corsetti, Proia (19'st Massimo). A disp. D'Alessandro, Lo Porto, Del Moro, Madeddu, Valentini. All. Mazza

ARBITRO: Verrocchi di Sulmona

ASSISTENTI: Bosco di Lanciano - Lombardi di Chieti

NOTE - Angoli: 2-5. Recupero: 1'pt, 3'st