Tris del Civitavecchia contro la Boreale Donorione

Non si ferma il buon momento del Civitavecchia, che espugna anche il campo della Boreale Donorione con un secondo tempo ottimo e si proietta sempre più in alto nella classifica del girone A di Eccellenza. Succede tutto nel primo tempo, Cerroni trova una splendida doppietta in mezz'ora, prima di girata su un cross di Funari e poi su una ribattuta arrivata da una respinta del portiere avversario Pagella. A chiudere i conti ci pensa il solito Panico, che poco prima degli spogliatoi sigla il 3-0 con una bella azione personale e manda tranquilli gli ospiti nello spogliatoio. Al rientro in campo c'è la reazione della Boreale con un bel gol di Buccioni da calcio d'angolo, ma è troppo tardi per riprendersi i tre punti che vanno alla squadra in trasferta.

9a giornata Eccellenza girone A

Boreale 1 vs Civitavecchia Calcio 1920 3

Marcatori: 5’st Buccioni; 10’pt e 25’pt Cerroni, 40’pt Panico

Arbitro sig. Capponi di Latina

Ammonizioni Casavecchia, Francucci, Gagliardi, Pippi e Serpieri

Espulsioni Casavecchia per doppia ammonizione

Note: Di Ventura espulso dalla panchina

BOREALE PAGELLA CANNILLO BUCCIONI REBECCHINI MASSIMIANI CASAVECCHIA TONDI D. FRANCUCCI ROMANI RAGNI DIEME Panchina TANTALO TONDI G. PALLADINO DELL’UOMO VENESELLI DEGNONI SANTELLI BARBARISI MURATORE Allenatore M. Granieri

CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 SCACCIA MANCINI (30’st Imperiale) FUNARI LA ROSA SERPIERI FATARELLA LUCIANI GAGLIARDI (35’st Deiana) CERRONI PANICO (42’st Luchetti) PIPPI Panchina GIUSTINIANI no13 IMPERIALE LUCHETTI DEIANA DI VENTURA RUGGIERO SCARDOLA FRANCESCHI Allenatore M. Castagnari