Trento-Lazio Women 0-5: Pokerissimo biancoceleste

La Lazio Women travolge per cinque a zero in trasferta il Trento. Le biancocelesti dominano in lungo e largo sbloccando subito la partita e chiudendo il primo tempo col parziale di tre a zero. Nella ripresa gestione per le ragazze di Catini e successiva goleada. La Lazio con questa vittoria blinda il primo posto nel campionato di Serie B femminile con 66 punti e settimana prossima in casa al Fersini sfida il Napoli (64) in una partita decisiva per la promozione in Serie A.

Trento-Lazio, la cronaca

La Lazio parte forte: al 3' colpo di testa di Visentin che esce di un soffio ed è la stessa attaccante poco dopo a guadagnarsi un calcio di rigore realizzato da Condon al minuto 5. Al 15esimo una punizione di Proietti colpisce la traversa. Al 36esimo il raddoppio laziale con Visentin che serve Condon che sigla la sua doppietta personale. Il 3 a 0 a fine primo tempo porta la firma di Eriksen che trova la rete dopo un batti e ribatti in area. Il poker ad avvio di secondo tempo dopo una traversa di Visentin arriva Fuhlendorff che non sbaglia. Sempre dopo un tiro di Visentin respinto arriva il tap in facile per Palombi per il 5 a 0 al 71esimo.

Tabellino

Trento: Valzolgher; Varrone, Ruaben, Oberhuber, Fuganti, Erlicher (74` Rosa), L. Tonelli, Kuenrath, Vieira (22` Battaglioli), Chemotti, Bielak. All.: Marcolin

Lazio Women: Guidi; Pittaccio (85` Giuliano), Varriale, Kakampouki (75` Savini), Pezzotti; Castiello (75` Jansen), Eriksen, Condon; Proietti; Fuhlendorff (68` Palombi), Visentin (85` Carosi). All.: Catini

Marcatrici: 5', 36' Condon (L), 44' Eriksen (L), 46' Fuhlendorff (L), 71' Palombi (L)

Arbitro: Poli