Tre giornate a De Fato per "espressioni irrispettose" all'arbitro: il Rieti annuncia il ricorso

Darà battaglia la SSA Rieti, squadra del girone A di Eccellenza Lazio. La squadra laziale ha annunciato che farà ricorso per la squalifica di tre giornata data a Patrizio De Fato, di ruolo centrocampista. De Fato era stato espulso per doppia ammonizione contro la W3 Maccarese, e il Giudice Sportivo ha motivato le tre giornate nel consueto comunicato: "Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva all'arbitro espressioni irrispettose.".

Il comunicato della SSA Rieti

La SSA Rieti presenterà ricorso contro i tre turni di squalifica comminati dal Giudice Sportivo a Patrizio De Fato, a seguito dell'espulsione rimediata nella gara contro il W3 Maccarese di domenica scorsa. La società e lo staff tecnico confidano di avere a disposizione il calciatore quanto prima possibile per gli importanti impegni che attendono la squadra nelle prossime settimane.