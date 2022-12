Trastevere, ufficiale un acquisto per la difesa

Il Trastevere calcio rende noto di aver completato il trasferimento del laterale difensivo Roland Ergemlidze, classe 2003, proveniente dal Montespaccato. Il nuovo acquisto amaranto ha disputato 4 gare di campionato e una di Coppa Italia (proprio contro il Trastevere) nella prima parte di campionato agli ordini di Stefano Campolo. Queste le sue prime parole da giocatore della squadra del rione: "Ho iniziato a giocare a calcio a sette anni al San Paolo Ostiense, poi sono andato due anni alla Lupa Roma e un anno alla Totti Soccer School. Finita la scuola calcio sono passato al Montespaccato dove ho giocato tre anni, prima di passare alla Vis Aurelia con l'Under 17 e poi tornare al Montespaccato con la Juniores e la prima squadra. Nasco come un difensore centrale ma in queste ultime due stagioni sono stato impiegato come terzino, sono abbastanza bravo sia in fase difensiva che offensiva. A Trastevere mi sono trovato subito bene, qui c'è un gruppo di persone serie e disponibili e la società non ti fa mancare nulla. Non vedo l'ora di giocare e dare il massimo con questa nuova maglia"

[comunicato ufficiale Trastevere]