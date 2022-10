Trastevere, ufficiale l'arrivo di un portiere ex Monterotondo

Il Trastevere comunica di aver raggiunto l'accordo per la stagione 2022-23 con il portiere Carlo Alessandri. Classe '86, l'estremo difensore nativo di Roma vanta una lunga esperienza sui campi del Lazio e non solo: nella stagione 2003-04 difende i pali della Berretti della Lucchese, ritagliandosi anche uno spazio in prima squadra, nella Coppa Italia di Serie C. Seguono quattro stagioni in D con Cascina, Lupa Frascati, Astrea, Pisoniano e Montevarchi, poi un anno in Eccellenza Abruzzo con il Montoro al Vomano e infine il ritorno nel Lazio, dove difende la porta di Bagnoregio, Tor di Quinto e Monterotondo. Un matrimonio lunghissimo con la città eretina, che lo porterà a vestire le maglie di Città di Monterotondo prima e poi di Monterotondo ed Eretum, complessivamente per nove stagioni, cinque delle quali da capitano. Negli ultimi anni le esperienze con Atletico Vescovio e infine Colleferro, sempre in Eccellenza.

[comunicato stampa Trastevere]