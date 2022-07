Trastevere, ufficiale l'arrivo di Sadek

Nuovo colpo per il Trastevere, che rinforza il suo centrocampo con l'arrivo di Youssef Sadek dal Ghiviborgo in Serie D. La squadra trasteverina ha annunciato così sul suo sito ufficiale il trasferimento. "La società comunica di aver raggiunto l'accordo con il centrocampista Youssef Sadek, classe 1999, nell'ultima stagione al Ghiviborgo, nel girone D di Serie D. Sadek ha esordito in D a 17 anni, con la maglia del Mezzolara, per poi trasferirsi alla Virtus Entella (18 presenze in campionato e 3 nella Viareggio Cup 2018 con la Primavera dei liguri).".