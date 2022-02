Trastevere, ufficiale l'acquisto di un difensore

Il Trastevere Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con il calciatore Danilo Pasqualoni. Difensore, classe 1994, il neo acquisto amaranto è reduce dalla promozione in Serie C ottenuta nella passata stagione con la maglia del Monterosi, la seconda in carriera dopo quella centrata con la Lupa Roma nel 2014. In carriera Pasqualoni ha raccolto 170 gettoni di presenza tra i professionisti con le maglie di Lupa Roma, Catanzaro, Reggina, Pro Piacenza, Arzignano Valchiampo e Sudtirol. Con gli altoatesini, guidati in panchina da Paolo Zanetti, ha centrato la qualificazione ai play off disputando da titolare le due sfide contro Sambenedettese e Monza.

(dalla pagina ufficiale del Trastevere)