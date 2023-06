Trastevere, ufficiale il rinnovo di Crescenzo

Secondo, importante rinnovo per il Trastevere Calcio. La società comunica di aver raggiunto l'accordo con il centrocampista Daniele Crescenzo, che vestirà la maglia amaranto anche nella stagione di Serie D 2023/24. Classe 1993, Crescenzo è stato capocannoniere dello scorso girone F di Serie D con 13 gol, insieme a Federico Alonzi e Denis Pesaresi. 33 le reti complessive con il club rionale in tre stagioni, a cui si aggiungono anche 14 assist per il giocatore arrivato nel 2020 dall'Aprilia e che in carriera ha trovato anche il gol tra i professionisti, nel 2015, con la Lupa Castelli Romani: "Sono molto felice di rimanere per il quarto anno a Trastevere - spiega Crescenzo - con questa maglia ho raggiunto traguardi importanti, sia a livello di squadra che personale. Per tre anni di fila siamo arrivati nei playoff, abbiamo giocato due finali e vinta una: sono traguardi che non molte societa riescono a raggiungere, soprattutto qui nel Lazio. Per me la priorita era rimanere a trastevere perche qui vieni spinto a dare il meglio di te stesso, tanto e vero che con questa maglia sono riuscito ad arrivare a 12 gol lo scorso anno e a 13 in questa stagione, numeri importanti per un centrocampista. L'augurio, per la prossima stagione, e quello di fare meglio. Sappiamo che a livello di squadra, migliorare un terzo posto significa arrivare secondi o primi ma noi ci proveremo. Quanto a me, riuscire ad incrementare il numero di gol significherebbe aver disputato veramente una grande annata. Forza Trastevere! ".

[comunicato ufficiale Trastevere]