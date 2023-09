Trastevere, Santovito elogia la prestazione di squadra "Abbiamo reagito bene"

Le parole di Riccardo Santovito dopo il pareggio contro il NF Ardea nella terza giornata di campionato. Il difensore è rientrato in campo questo pomeriggio dopo aver saltato le prime due di campionato per squalifica: "Siamo scesi in campo con l'approccio giusto ma abbiamo preso gol alla prima occasione e questo ci ha tagliato un po' le gambe. Poi, però, abbiamo reagito bene e siamo stati bravi a riprendere la partita. La ripresa è stata a senso unico, ci abbiamo provato in tutti i modi ma ci e mancato quello spunto finale per fare gol. Per quanto mi riguarda, il rientro in campo è stato positivo. E stata dura digerire le prime due esclusioni per squalifica e sono molto contento di poter dare di nuovo il mio contributo alla squadra. L'obiettivo e dare ancora di piu al gruppo, perche in questo momento c'e davvero bisogno di tutti". Santovito ha giocato quasi tutta la ripresa con il fratello Giacomo a fianco nel pacchetto arretrato amaranto: "È una sensazione davvero bellissima. Da bambini giocavamo sempre insieme, anche al parco davanti casa e ora ci ritroviamo compagni di squadra, per la prima volta nella nostra carriera e in un contesto cosi importante come quello di Trastevere".