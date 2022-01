Il Trastevere perde nel recupero contro il Vastogirardi

Non riesce l'impresa nel recupero al Trastevere, sconfitto nel recupero della tredicesima giornata del girone F di Serie D. La squadra romana ha ripreso la partita sotto 1-0 al 35' del primo tempo, ma nel secondo tempo non è riuscita a ribaltare il match nonostante la costante spinta offensiva, subendo il gol di Guida al 28' che ha complicato ulteriormente la questione. Sannipoli ha ridato speranza al Trastevere con il gol del 2-1 dieci minuti dopo ma non è stato abbastanza per riaprire il match, chiuso da Saltino due minuti dopo con il Trastevere in proiezione offensiva.

VASTOGIRARDI-TRASTEVERE 3-1

MARCATORI: 33'pt Ruggieri (V), 28'st Guida (V), 39'st Sannipoli (T), 41'st Saltino (V)

VASTOGIRARDI: Di Stasio, Montuori, Minchillo, Guadalupi, Ruggieri, Mazzeo, Donatelli, Acunzo, Salatino, Guida, Alagia. A disp. Cavallo, Secondo, Gargiulo, Limonio, Irace, Rinaldi, Visone, Buglia. All. Prosperi

TRASTEVERE: Semprini, Cervoni, Lo Porto, Sannipoli, Tarantino, Giordani (36'st Squerzanti), Santilli, Crescenzo, Monni, Corsetti, Macrì. A disp. D'Alessandro, Del Moro, Massimo, Proia, Lapenna, Madeddu. All. Mazza

ARBITRO: Di Loreto di Terni

ASSISTENTI: Ciannarella di Napoli - Longobardi di Castellammare di Stabia.

NOTE - Partita ripresa dal 35'pt sul risultato di 1-0 per il Vastogirardi. Ammoniti: Guadalupi, Lo Porto, Santilli, Monni. Angoli: 2-4. Recupero: 3'st