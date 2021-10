Il Trastevere cade contro il Pineto e ferma la striscia di vittorie

Prima o poi doveva arrivare, ed è arrivata nel modo più beffardo. La prima sconfitta del Trastevere in questa stagione di Serie D arriva per mano del Pineto, che sul suo campo batte la capolista e rilancia le sue ambizioni di alta classifica. Una partita dalle due facce per il Trastevere, che davanti crea tanto sin dai primi minuti ma che in difesa deve tremare già al 10' con Pezzotti, che da buona posizione fa tremare il palo. A spaventare il Pineto ci pensa il solito Monni, che quasi allo scadere del primo tempo va vicino al gol di contropiede. Al rientro in campo c'è ancora tanto Trastevere, che prima con Monni al 51' e poi con Sannipoli al 75' va molto vicino al gol del vantaggio. La beffa però è dietro l'angolo, e si realizza con il gol di Barlafante, che al 77' pesca il jolly dal limite e trova il gol con un bel tiro, consegnando di fatto la vittoria al Pineto, che si riporta a pari punti in classifica proprio con i romani.

PINETO-TRASTEVERE 1-0

MARCATORE: 32'st Barlafante

PINETO: Mercorelli, Paoli, Bosco (10'st Esposito), Pepe, Cardella, Minincleri (29'st Ciarcelluti), Pezzotti (44'st Baldinini), Mesisca, Domizi (38'st Blasioli), Della Quercia, Barlafante (44'st Rea). A disp. Montese, Brattelli, Minnozzi, Del Mastro. All. Pomante

TRASTEVERE: Semprini, Cervoni, Laurenzi, Massimo (34'st Chimenti), Tarantino, Giordani, Sannipoli, Crescenzo, Monni, Proia (44' Lapenna), Squerzanti (25'st Corsetti). A disp. Foschini, Lo Porto, Ilari, Calderoni, Madeddu, Santilli. All. Mazza

ARBITRO: Pistarelli di Fermo

ASSISTENTI: Ravaioli di Forlì - Spatrisano di Cesena

NOTE - Ammoniti: Brattelli, Massimo, Crescenzo, Proia. Angoli: 4-5. Recupero: 4'st