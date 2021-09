Trastevere, parla mister Mazza "Il 2-0 ci va stretto"

Non nasconde mister Mazza la sua soddisfazione per la grande vittoria in trasferta contro il Notaresco, la prima in campionato del Trastevere che si è visto rimandare l'esordio a causa della Sambenedettese. "Abbiamo fatto una grande partita, dal punto di vista atletico, tattico e dall'atteggiamento messo in campo. L'approccio è stato eccellente fin da subito e posso tranquillamente affermare che il risultato sarebbe potuto essere anche più largo in nostro favore. Non so dove inizino i demeriti del Notaresco, quel che è certo è che noi abbiamo disputato veramente un'ottima partita". Una vittoria contro una delle migliori squadre del girone che delinea bene le ambizioni del Trastevere, che punta ad un buon campionato. "Stiamo raccogliendo quanto seminato in estate. La vittoria fa piacere, sappiamo di avere dei valori importanti ma non dobbiamo pensare alla classifica. Il Trastevere è una certezza in Serie D, indipendentemente dal girone in cui gioca ed è compito nostro mantenere questo trend".