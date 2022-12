Trastevere, vittoria nell'allenamento congiunto con il Montespaccato

Ultimo appuntamento dell'anno per la prima squadra del Trastevere, impegnata questa mattina a Montespaccato contro i padroni di casa guidati dal nuovo tecnico, Andrea Bussone. Uno a zero il finale per gli amaranto, con rete di Tortolano nella seconda parte dell'allenamento congiunto. Tante buone indicazioni per mister Cioci, che ha ruotato tutti i giocatori a disposizione e ha potuto così tastare il polso della squadra in vista del primo impegno del 2023, in casa del Roma City.

[ufficio stampa Trastevere]