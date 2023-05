Trastevere, le parole post-match di mister Cioci "La squadra ha fatto un gran lavoro"

Le parole di mister Franco Cioci al termine della vittoria del Trastevere, in casa dell'Avezzano, nella penultima giornata del girone F di serie D: "Sono veramente felice della vittoria di oggi e della prestazione, perche i ragazzi hanno dato una grande risposta dopo la partita di tolentino. Faccio i complimenti a tutti perche non era facile affrontare due trasferte consecutive, contro squadre affamate di punti. Il successo di oggi ci permette di chiudere al terzo posto con una giornata d'anticipo e il merito e del gran lavoro che la squadra ha fatto, crescendo in maniera esponenziale di partita in partita, come testimoniano i tanti punti raccolti nel girone di ritorno. Allenare questo gruppo e un sogno per me, per le qualita umane che ha dimostrato ancor prima di quelle tecniche che erano gia note da prima. Ne approfitto anche per fare i complimenti in maniera particolare a mattia imbastaro, un ragazzo del 2005 che oggi ha esordito dopo essersi allenato per tutta la stagione con noi. Merita gli elogi per la professionalita che ha dimostrato e perche ha giocato davvero una grandissima partita oggi. Da martedi iniziamo a preparare la partita con il porto d'ascoli, e vero che non avra effetti sulla classifica tanto per noi quanto per loro, ma ci teniamo a chiudere la stagione regolare nel migliore dei modi per affrontare i playoff carichi".

[ufficio stampa Trastevere]