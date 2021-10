Trastevere, le parole di mister Mazza "Meritavamo qualcosa di più"

Il Trastevere esce sconfitto per la prima volta in campionato contro il Pineto, ma non lascia comunque l'amaro in bocca per la prestazione al suo allenatore, Mauro Mazza. "La prestazione c'e stata, abbiamo disputato una buonissima partita. Siamo stati un po' ingenui in occasione del loro gol ma penso che, nel complesso, avremmo meritato qualcosa di piu, anche alla luce di quanto visto nel secondo tempo". Non poche le assenze per infortunio del Trastevere. "Non rappresentano comunque un problema perche chi sta giocando, si sta facendo trovare pronto. Oggi abbiamo avuto diverse occasioni e non siamo stati bravi a capitalizzarle, inoltre ci e stato negato un rigore abbastanza evidente su Monni ma questo non deve essere un alibi. Dovevamo essere piu cinici noi a segnare quando ne abbiamo avuto l'occasione". Chiusura con un pensiero per il prossimo avversario in campionato, il Montegiorgio Calcio. "Ci penseremo da domani, intanto ricarichiamo le pile e vediamo se riusciamo a recuperare qualcuno".