Trastevere, le parole di mister Cioci "I ragazzi hanno avuto una reazione importante"

Dopo il pareggio per 1-1 con la NF Ardea ha parlato ai microfoni del Trastevere il suo tecnico, Franco Cioci. "Venivamo da due sconfitte consecutive e non era facile reagire al gol subito dopo 2 minuti ma i ragazzi sono stati bravissimi ad avere una reazione importante. Non era facile perche, dall'altro lato, c'era una squadra di livello e ben allenata. Dispiace, pero, aver raccolto soltanto un punto alla fine. Da martedi torniamo a lavorare per prepare al meglio la sfida col Budoni, con ancora maggiore intensità e determinazione per riuscire a regalare domenica una gioia a noi stessi ed ai nostri tifosi".