Trastevere, le parole di Imbastaro "Debuttare così, una sensazione incredibile"

Esordio in prima squadra per Mattia Imbastaro, portiere classe 2005 tra i protagonisti della vittoria del Trastevere in casa dell'Avezzano. Il giovane estremo difensore ha raccontato le sue emozioni: "Debuttare in una partita simile, in uno stadio cosi importante, e stata una sensazione veramente incredibile. Ringrazio i compagni di squadra, il mister e lo staff perche mi hanno aiutato a mantenere la tranquillita e spero di averli ripagati con una buona prestazione. La parata piu difficile? Sicuramente quella sul tiro a mezza altezza di cisse perche pensavo di non riuscire a spingerla fuori, invece l'ho mandata sopra la traversa. Penso che la vittoria finale sia stata meritata, abbiamo giocato davvero un'ottima partita e ora ci prepariamo per l'ultima di campionato. E vero che, sul piano della classifica, conta poco, pero e importantissimo rimanere sempre concentrati e non abbassare la tensione perche poi inizieranno i playoff".

[ufficio stampa Trastevere]