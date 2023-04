Trastevere, la rabbia di mister Cioci "Un primo tempo ignobile con il Tolentino"

Non nasconde la sua rabbia il tecnico del Trastevere Franco Cioci, che domenica ha assistito da bordocampo ad una brutta sconfitta per il suo Trastevere. I romani sono inciampati al cospetto del Tolentino ultimo in classifica, complicando e non poco il posizionamento in vista dei playoff. "Sono estremamente rammaricato per la sconfitta, arrivata dopo un primo tempo a dir poco ignobile. Cio che più mi dispiace e che pensavo e speravo che i ragazzi avessero capito che, senza mantenere alta la concentrazione, siamo una squadra normalissima che puo perdere contro chiunque, come e successo oggi. Se, invece, restiamo sul pezzo, ce la possiamo giocare contro qualsiasi avversario. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, anche perche loro sono rimasti in dieci e, se andiamo ad analizzare le azioni, avremmo anche meritato non solo di pareggiarla, ma forse anche di vincerla. Però dobbiamo crescere a livello di mentalita e non averlo fatto oggi mi fa veramente male".