Trastevere, la gioia di mister Cioci "I ragazzi sono stati encomiabili"

La vittoria in casa con il Chieti è motivo d'orgoglio per il tecnico del Trastevere Franco Cioci, con i romani che restano al terzo posto del girone F di Serie D a cinque punti dal Senigallia secondo. "Devo fare i complimenti ai ragazzi perche oggi sono stati encomiabili. Vincere su un campo del genere non era affatto facile e farlo dopo essere andati sotto e la testimonianza dello spirito di questa squadra. Ringrazio la società perche stiamo recuperando tutti gli indisponibili e questo mi permette di avere un'incredibile varieta di scelte sia prima della partita che in corso d'opera. Oggi ho dovuto mettere in panchina un ragazzo straordinario come Valerio Giordani, nonostante avesse giocato le ultime due partite nelle quali la squadra non ha preso gol. Chi è entrato dalla panchina, oggi, ha dato una spinta incredibile e ha aggiunto grande qualita, per questo ringrazio Tortolano, Santarelli, De Costanzo, Briatico, Valentini. Ora iniziamo a lavorare per preparare la partita contro il Notaresco. "