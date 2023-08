Trastevere, la cronaca dell'amichevole con l'Astrea

Il Trastevere chiude la settimana di allenamenti con una sgambata insieme all'Astrea, formazione di Eccellenza guidata dall'ex amaranto Di Renzo. La squadra di Cioci si è imposta col punteggio finale di 3-2. Al 10' Cacheiro, di testa, ribadisce in rete un tiro-cross di Pandimiglio terminato sul palo. L'argentino trova il raddoppio al 37', servito da Mastropietro, con un destro potente dal basso verso l'alto che sorprende Scarano sul primo palo. Al 43' Alonzi lavora palla e scarica per Cacheiro, cross dal lato corto destro dell'area e gol di Mastropietro in tuffo di testa. Nella seconda metà di gara, gli ospiti riducono le distanze prima con Castro e poi con Cioffi, che appoggia in rete da pochi passi dopo una traversa di Mastromattei.

[ufficio stampa Trastevere]