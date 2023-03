Trastevere, la carica di mister Cioci "La strada è quella giusta"

Riflette sullo 0-0 in casa del Montegiorgio il tecnico del Trastevere Franco Cioci. Un match che interrompe la rincorsa dei romani al titolo nel girone F di Serie D e che lascia il Trastevere al terzo posto in classifica. "Devo fare i complimenti alla squadra perche ha approcciato la gara nel modo giusto, su un campo non facile e contro un avversario ostico e a caccia di punti. Abbiamo fatto molto bene soprattutto nel primo tempo, creando diverse occasioni per passare in vantaggio anche se e mancata un po' di precisione e un pizzico di fortuna in alcuni episodi. Dispiace non essere riusciti a portare a casa il bottino pieno, pero la strada e quella giusta e il risultato ci da morale per preparare al meglio la prossima partita contro la Cynthialbalonga"