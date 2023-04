Trastevere, l'emozione di Baldari al suo primo gol "Spero sia il primo di tanti"

La giornata delle prime volte per il Trastevere che, contro il Nuova Florida, festeggia la prima rete in amaranto di Vincenzo Ciotoli e la prima rete tra i grandi di Alessandro Baldari. Il giovane talento rionale ha sbloccato il risultato dopo 14', capitalizzando al meglio una sponda di Federico Alonzi: "Per me è una soddisfazione enorme, spero che sia solo il primo di tanti gol. Ringrazio il mister perche mi ha dato la possibilita di giocare da titolare e non e la prima volta. Non e da tutti far giocare titolare un 2004, spero di ripagare la sua fiducia anche in futuro con prestazioni all'altezza. Allenarmi ogni giorno in allenamento con gente del calibro di Tortolano, Bertoldi, Massimo e Alonzi non e solo uno stimolo per fare sempre di piu ma e, soprattutto, un'occasione di crescita a livello personale. Parliamo di ragazzi che hanno giocato anche tra i professionisti, da loro posso solo imparare". Nel prossimo turno il trastevere sfidera la capolista pineto: "Peccato che non sia uno scontro diretto per il primo posto, se non avessimo avuto un periodo di blackout ora staremmo parlando di una partita promozione ma ormai e andata cosi e non si puo tornare indietro. Possiamo ancora arrivare secondi, per questo proveremo a vincerle tutte e poi tireremo una linea, in attesa dei play-off che vogliamo giocare da protagonisti". Baldari indica anche il suo idolo: "Di giocatori che mi piacciono ce ne sono tanti, ma da romanista il mio preferito rimane Francesco Totti".

[ufficio stampa Trastevere]