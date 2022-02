Trastevere-Res Roma 2-0: sconfitta nel derby per le ragazze di Galletti

Serie C femminile Girone C

Il Trastevere femminile vince per due a zero il derby contro la Linkem Res Roma VIII nella partita valida per la terza giornata di ritorno del Girone C del campionato femminile di Serie C.

La partita

Il Trastevere parte subito forte e sblocca la partita al 15esimo con una sfortunata autorete di Lommi. Durante il primo tempo la Res resta in 10 per l'espulsione, per doppio giallo, rimediata da Coluccini. Nella ripresa il Trastevere raddoppia con Fiorini che da sola davanti a Maurilli non sbaglia. Per la Res occasioni con Nagni e un tiro dalla distanza di Simeone; per le padrone di casa anche una traversa colpita da Pedulla’ su deviazione di Maurilli.

La classifica

La Res Roma resta seconda in classifica con 36 punti, seguita dal Trastevere a quota 35.