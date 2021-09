Il Trastevere Calcio vince il triangolare del Centenario

Finisce con un trionfo del Trastevere il triangolare del Centenario organizzato dal Flaminia per festeggiare i cento anni di calcio a Civita Castellana. A vincere è stata la squadra che si è dimostrata più cinica nell'arco delle tre partite, con il Trastevere che ha chiuso il torneo senza subire nemmeno un gol, serrando la porta difesa da Cataldo. La prima a fare le spese della solidità difensiva dei trasteverini è un'altra squadra romana, il Montespaccato Savoia, che deve cedere al gol di Monni al 39' del primo tempo. L'attaccante del Trastevere batte al volo Tassi su assist da sinistra di Sannipoli e regala tre punti agli amaranto di mister Mazza. Il Montespaccato non si da per vinto e in una partita estremamente combattuta supera i padroni di casa del Flaminia per 5-4 ai rigori. La sconfitta inguaia il Flaminia, che ora per vincere il trofeo del Centenario deve per forza battere il Trastevere per superarlo nella classifica avulsa. Il gol però non arriva per merito della grande attenzione difensiva degli uomini di Mazza, che chiudono ogni porta agil attaccanti avversari, addormentando definitivamente la partita e consegnando il trofeo al Trastevere, che può iniziare la stagione con sensazioni molto positive.

TRASTEVERE-MONTESPACCATO 1-0

Marcatore: 39' Monni

Trastevere: Cataldo, Cervoni, Laurenzi, Massimo, Lo Porto, Giordani, Sannipoli, Crescenzo, Monni, Milani, Corsetti. A disp. D'Alessandro, Ilari, Tarantino, Barba, Lapenna, Madeddu, Calderoni, Chimenti, Santilli. All. Mazza

Montespaccato: Meniconi, Zeetti, Calì, De Dominicis, Paruzza, Antogiovanni, Varriale, Nanci, Moccia, Canciani, Pesarin. A disp. Tassi, Zucchelli, Giannetti, Proietto, Rossi, Tataranno, Ansini, Petriccia, Putti. All. Mucciarelli

FLAMINIA-TRASTEVERE 0-0

Flaminia: Opara, Massaccesi, Carta, Traditi, Garufi, Paun, Celentano, Sarritzu, Sciamanna, Lazzarini, Coracci. A disp. Sordini, Giovannetti, Malerba, Gasperini, Staffa, Ancillai, Colalelli, Manoni, Sirbu. All. Rambaudi

Trastevere: Cataldo, Cervoni, Laurenzi, Massimo (42' Calderoni), Lo Porto, Giordani, Sannipoli, Lapenna, Monni (38' Santilli), Crescenzo, Corsetti (30' Milani). A disp. D'Alessandro, Ilari, Tarantino, Barba, Madeddu, Chimenti. All. Mazza