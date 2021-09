Trastevere (calcio, Serie D) Simone Monni: "Un altro bel test in vista del campionato"

C'è soddisfazione in casa Trastevere dopo la sconfitta di misura rimediata nell'allenamento congiunto di Ferentino contro il Frosinone di Fabio Grosso. La compagine romana si è arresa per 3-2 contro il Frosinone, un risultato di prestigio se si conta che il Frosinone è una delle squadre meglio attrezzate della Serie B. Chi ha dato voce al suo orgoglio per la prestazione è l'attaccante Simone Monni, autore di un gol e uno dei punti fermi della formazione trasteverina, che ha rilasciato un'intervista per il sito ufficiale del club. "Ho un fisico che ci mette un po’ di più ad entrare in condizione ma mancano ancora due settimane all’inizio del campionato e sono tranquillo. Col Frosinone penso di essere andato meglio rispetto alle altre uscite, ma in generale tutta la squadra mi ha fatto un’ottima impressione, sia dal punto di vista fisico che caratteriale. Non dimentichiamoci che affrontavamo un avversario di due categorie superiore e che, nonostante questa differenza, abbiamo chiuso la prima parte avanti di due gol, colpito due legni e collezionato altre occasioni da gol. Tutto questo dopo essere scesi in campo anche giovedì ad Ardea". Qualche parola anche sul prossimo impegno del Trastevere, in programma per il 19 settembre a Civita Castellana contro Flaminia e Montespaccato. "Un altro bel test per cercare di arrivare nel migliore dei modi possibili alla prima di campionato. Speriamo che arrivi presto il 19, perché le amichevoli sono belle ma giocare con i tre punti in palio è tutta un’altra cosa. Sarà comunque una buona occasione per entrare ancora di più in sintonia con le idee del mister.".