Trastevere (calcio, Serie D) Il presidente Betturri sul girone "E' un raggruppamento molto impegnativo"

Con i sorteggi dei gironi di Serie D è arrivato il tempo di cominciare a preparare la stagione. In casa Trastevere è il presidente Betturri a parlare della collocazione del Trastevere nel girone F di Serie D 2021/2022, considerato uno dei più impegnativi di tutta la D dal presidente trasteverino. "Prendo atto del fatto che il Trastevere e stato assegnato insieme a squadre marchigiane, abruzzesi, molisane, alla compagine campana dell'Aurora Alto Casertano e all'Atletico Terme di Fiuggi, che insieme a noi avra il compito di rappresentare il Lazio. Senza dubbio si tratta di un girone molto interessante, che contribuira a far conoscere ulteriormente il nome del Trastevere in tutta Italia. Tuttavia si tratta di un raggruppamento molto impegnativo, che dovrebbe vedere ai nastri di partenza anche la Sambenedettese. Non dimentichiamo che andremo ad affrontare realta importanti come il Fano, che fino alla passata stagione militava in Serie C, il Notaresco, che appena un anno fa, in Coppa Italia, ha espugnato Catania e si e arresa al Pescara soltanto dopo i rigori ma anche il Chieti, che seppur neopromosso vanta una solida tradizione e il Pineto, una outsider che da tempo disputa campionati di vertice. Il Trastevere cerchera di tenere testa a queste realta importanti e blasonate come ha dimostrato di poter fare nel corso di queste stagioni trascorse in Serie D". Non è stato ancora reso noto il calendario dei gironi di Serie D, ad oggi non si sa ancora quindi con chi e dove inizierà la stagione il Trastevere.