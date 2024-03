Trastevere Calcio, è finita con mister Mauro Venturi

Salta un'altra panchina nel girone G di Serie D, con il Trastevere che ha annunciato le dimissioni di Mauro Venturi dalla carica di allenatore. La notizia arriva dopo l'ennesima sconfitta in campionato della squadra romana, che sta vivendo un'annata difficile e dopo il 4-0 subito dalla Romana si ritrova all'undicesimo posto in classifica, a soli tre punti dalla zona playout.

Il comunicato del Trastevere

Il Trastevere calcio comunica che in data odierna Mauro Venturi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di allenatore della prima squadra per motivi personali. In sostituzione la Società ha conferito l'incarico a mister Armando Stirpe e Stefano Tajarol. Il Trastevere calcio ringrazia mister Venturi per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità e totale dedizione e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.