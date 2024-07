Trastevere Calcio, arriva il rinnovo di capitan Massimo

Il Trastevere Calcio è lieto di annunciare il rinnovo dell’accordo con il capitano Emiliano Massimo anche per la stagione 2024/25. Centrocampista, classe 1989, Massimo veste i colori amaranto dal 2020 e, nella scorsa stagione, ha disputato 22 gare di campionato e una di Coppa Italia. Capitano della Roma Primavera, ha poi proseguito la carriera tra i professionisti con le maglie di Aversa, Avellino, Grosseto, Ischia e Racing Roma. Oltre 200 le presenze in D (97 delle quali con il Trastevere), con le maglie di Cavese, Taranto, Monterosi e Chieti.

Le parole di Massimo

«Per me e? il quinto anno qui ma non mi piace parlare del passato perche? preferisco guardare al futuro e a cio? che verra?, anche se tra pochi mesi compiro? 35 anni. Ho tanto entusiasmo e tanta voglia di fare, puntiamo a creare fin da subito un gruppo affiatato, che abbia voglia di stare insieme e anche di divertirsi. Ovviamente ci sara? la necessita? di trovare il giusto equilibrio tra lo staff e i giocatori, perche? e? fondamentale per raggiungere i traguardi. Ringrazio la societa?, anche i nuovi dirigenti, per la fiducia che mi hanno dimostrato e sono carico a mille per affrontare anche questa stagione».