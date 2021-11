Il Trastevere regola l'Atletico Terme Fiuggi e vola al primo posto

Squadra in casa

Squadra in casa Trastevere

Grande vittoria del Trastevere, che davanti ai suoi tifosi batte l'Atletico Terme Fiuggi e si riprende la prima piazza in classifica nel girone F di Serie D. La squadra di Mazza è stata brava a soffrire nei primissimi minuti, con Rocchi che sfiora il gol dopo pochissimi minuti. La risposta del Trastevere non si fa attendere, e dopo aver sfiorato il vantaggio al 23' con il palo di Squerzanti al 31' i padroni di casa passano avanti. A siglare il gol del vantaggio è Crescenzo, il cui diagonale preciso si infila alle spalle della porta difesa da Mejri. Nel secondo tempo arriva anche il raddoppio del Trastevere, che regge l'urto ospite per poi passare con Monni, che chiude definitivamente il match regalando tre punti e testa della classifica alla squadra romana.

TRASTEVERE-ATLETICO TERME FIUGGI 2-0

MARCATORI: 31'pt Crescenzo, 35'st Monni

TRASTEVERE: Semprini, Cervoni, Laurenzi, Sannipoli, Tarantino, Giordani, Squerzanti (21'st Lapenna), Crescenzo, Monni (40'st Bay), Corsetti, Proia (44'st Calderoni). A disp. D'Alessandro, Lo Porto, Ilari, Agresti, Di Rauso, Santilli. All. Mazza

ATLETICO TERME FIUGGI: Mejri, Romeo, Rizzitelli, Papaserio (28'st Cappa), Fall, Ficara, Tomas, Rocchi, Lo Duca (9'st Tajani), Frabotta (9'st Meloni), Turzo (38'st Gallinari). A disp. Grosso, Di Nezza, Tucci, Francia, Costa. All. Romondini

ARBITRO: Mihalache di Terni

ASSISTENTI: Persichini di Macerata - Moretti di San Benedetto del Tronto

NOTE - Ammoniti: Romeo, Crescenzo, Corsetti, Tajani. Angoli: 5-4. Recupero: 1'pt, 4'st