Trastevere, arriva un ex nazionale dell'Albania

Il Trastevere comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Enez Papaj, albanese classe 2003, nell'ultima stagione in patria con l'FK APOLONIA in Kategoria e Parë (l'equivalente della nostra Serie B). In precedenza, a livello di settore giovanile, aveva vestito la maglia dell'KF Vllaznia. Per il neo acquisto amaranto anche due presenze con la nazionale Under 19 dell'Albania, nel doppio confronto contro Israele del settembre del 2021. Il giocatore è a disposizione di mister Cioci per la trasferta di Pineto in programma domenica prossima.

[ufficio stampa Trastevere]