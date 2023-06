Trastevere, arriva la conferma di Santovito

Il Trastevere comunica di aver raggiunto l'accordo con il calciatore Riccardo Santovito anche per la stagione 2023/24. Il difensore, classe 1999, ha messo a segno 2 reti in 30 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia nella scorsa stagione, la sua prima in maglia amaranto. Per Santovito, in carriera, esperienze nel settore giovanile di Latina e Parma, poi le annate in Serie C con Lucchese, Reggiana, Rimini e Renate: "Con la societa ci eravamo presi del tempo al termine della stagione, come e giusto che sia, alla fine e stato facile trovare l'intesa per rimanere qui. A Trastevere ci sono tutti i presupposti per fare ancora meglio rispetto a quanto fatto quest'anno. Il direttore si sta muovendo per allestire una rosa all'altezza e mi fa estremamente piacere vedere che molti dei miei compagni sono stati confermati. Del resto, questo e un gruppo che ha dei valori umani prima ancora che tecnici ed e giusto ripartire da qui. Per l'anno prossimo, a livello personale, spero di riuscire a dare un contributo ancora piu importante al reparto difensivo perche, in questa stagione, abbiamo subito troppi gol, soprattutto nel girone d'andata e sono statistiche che vogliamo migliorare a tutti i costi".

[ufficio stampa Trastevere]