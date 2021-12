Trasferta amara per il Trastevere, sconfitto dalla Vastese

Zero punti in trasferta per il Trastevere, sconfitto dalla Vastese con il punteggio di 1-0. La squadra di Mazza non è riuscita a sfruttare il buon inizio di partita, che con Sannipoli e Crescenzo si era portato vicino al vantaggio nel primo quarto d'ora. La reazione della Vastese arriva nel finale del primo tempo ed è fatale per gli ospiti, che concedono troppo spazio ad Alonzi da calcio d'angolo e insacca la palla in rete dando il vantaggio alla sua squadra. I romani provano a riaprire la partita nel secondo tempo con Fioretti ma la Vastese mantiene il controllo della partita e si prende tre punti importantissimi in ottica playout. Rimandato invece il Trastevere, che incappa nella terza sconfitta stagionale e sarà atteso al riscatto nel turno infrasettimanale contro il Chieti.

VASTESE-TRASTEVERE 1-0

MARCATORE: 41'pt Alonzi

VASTESE: Di Rienzo, Ceccacci, Diallo, Di Filippo, Altobelli, Sansone, Panaioli (24'st Lenoci), Agnello, Alonzi (31'st Scafetta), Alessandro (45'st Stivaletta), Monza (38'st Allegra). A disp. Di Feo, Marianelli, Romanucci, De Angelis, Di Bello. All. D'Adderio

TRASTEVERE: Semprini, Cervoni, Laurenzi (41'st Santilli), Proia (28'st Lapenna), Tarantino, Lo Porto, Sannipoli (36'st Massimo), Crescenzo, Monni (17'st Fioretti), Corsetti, Squerzanti (1'st Macrì). A disp. D'Alessandro, Giordani, Ilari, Madeddu. All. Mazza

ARBITRO: Bozzetto di Bergamo

ASSISTENTI: Pasotti di Imola, Iemmi di Imola

NOTE - Ammonito: Sannipoli. Angoli: 4-4. Recupero: 1'pt, 4'st