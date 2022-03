Trani-Linkem Res Roma 3-1: sconfitta in rimonta per le capitoline

Serie C femminile Girone C

La Linkem Res Roma VIII esce sconfitta sul campo del Trani per tre a uno. Le romane piene di assenze importanti come capitan Nagni e Palombi scivolano al quarto posto delle classifica del Girone C del campionato femminile di Serie C.

La partita

La partita è viva e ricca di emozioni. Il match lo sbloccano le romane con Manca. L'attaccante trova un grandissimo gol dai 25 metri che non lascia scampo al portiere. Col risultato di 1 a 0 la Res va all'intervallo, ma ad inizio ripresa arriva il pareggio del Trani con Maknoun veloce a ribadire in rete un pallone vagante in area. Le occasioni da gol non mancano per le due squadre che sfiorano il raddoppio. La Res però cede nell'ultimo quarto d'ora quando prima Maknoun e poi Rus battono Maurilli e regalano i tre punti alle padrone di casa.

La classifica

Questa sconfitta, la terza in campionato, fa male alla Res Roma che scivola al quarto posto con 39 punti. Il Trani si conferma seconda forza del girone con 46 punti.