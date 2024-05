Tra Roma e Lazio vince la noia, finisce 0-0 il derby Primavera

Termina con un pareggio l'atteso derby primavera tra Roma e Lazio della 32ma giornata. Ancora rimandata la festa playoff per la Lazio, che comunque si porta a casa un punto sofferto e importante per la classifica. Più rimpianti invece per la Roma, che in una sfida condotta dall'inizio alla fine non trova mai il gol e non approfitta del pareggio dell'Inter per insidiare il primo posto in classifica. Nei primi venti minuti la Roma riesce a rendersi pericolosa solo con tiri da fuori area, nonostante il predominio territoriale, con Mannini sugli scudi che si vede respinto da Magro. C'è spazio anche alle proteste dei padroni di casa, all'11' infatti la Roma chiede un fallo di mano che non arriva per fuorigioco, e al 24' reclama di nuovo per una presunta deviazione di mano di un difensore laziale su tiro di Mannini. Nel finale di primo tempo ci prova Cherubini, ma la Lazio continua a non concedere alla Roma l'ingresso in area. Nel primo quarto d'ora della ripresa la Roma alza i giri del motore, e già al 48' reclama ancora per un fallo in area di Pagano dopo un pregevole tacco di Cherubini: tutto regolare secondo Maccarini. Al 57' l'occasione più ghiotta, con la palla velenosa di Cherubini che passa in mezzo all'area senza trovare nessuno. La partita si spegne progressivamente, con anche qualche litigio tra le due squadre, salvo riaccendersi nei minuti di recupero. Al 90' Graziani si vede negare da Magro il gol, e due minuti dopo Misitano calcia a botta sicura ma trovando l'opposizione della difesa della Lazio in piena area. Al 94' Graziani ha di nuovo la palla della vittoria, ma la Lazio fa buona guardia e si prende un pari a reti bianche.

Il tabellino

ROMA - LAZIO 0-0

ROMA (4-3-3): Marin; Mannini, Keramitsis, Golic, Oliveiras; Pisilli, Romano (87' D'Alessio), Pagano; Marazzotti (75' Graziani), Alessio (87' Misitano), Cherubini.

A disp.: Razumejevs, Ienco, Chesti, Misitano, D'Alessio, Vetkal, Ivkovic, Mlakar, Nardin, Levak.

All.: Federico Guidi

LAZIO (4-3-3): Magro; Zazza, Dutu, Ruggeri, Milani; Di Tommaso (83' Nazzaro), Bordon, Sardo (83' Napolitano); Cappelli (68' Kone), Sulejmani (65' Sulejmani), Sana Fernandes (83' Bigotti).

A disp.: Martinelli, Renzetti,Tredicine, D'Alessandro, Bedini

All.: Stefano Sanderra

Arbitro: Lorenzo Maccarini (sez. Arezzo)

Assistenti: Roberto Allocco - Alessandro Antonio Boggiani

Ammoniti: 32' Dutu (L), 42' Cherubini (R), 60' Di Tommaso (L), 60' Mannini (R).

Espulsi: ///