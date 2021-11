Inaugurato il "Tour dello Stadio Olimpico". Ecco come accedere all'impianto

È stato inaugurato questa mattina il Tour dello Stadio Olimpico promosso da Sport e Salute in collaborazione con l’AS Roma, la SS Lazio e la Figc. All’inaugurazione erano presenti il Presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli, Rossano Saso Sottosegretario Ministero dell'Istruzione, Valentina Vezzali Sottosegretaria di Stato con delega allo Sport, Claudio Lotito Presidente della Lazio e Maurizio Lombardo CFO della Roma.

Il Tour

Il Tour dell’Olimpico rappresenta un viaggio nel passato tra la grande storia dell’impianto dalle Olimpiadi del ’60, agli Europei e i mondiali di Atletica (1974 e 1987), mondiale di calcio del ’90, passando per gli scudetti delle due squadre della Capitale, ma anche di eventi extra-sportivi. Un tuffo dalla forte carica emotiva nel passato ma con lo sguardo al futuro come gli Europei di atletica 2024 e le nuove tecnologie.

Il visitatore inizierà il Tour entrando dall’ingresso riservato ai calciatori e alle leggende protagoniste all’Olimpico (potrà vedere le maglie di Totti, Mancini, Nesta, De Rossi, Buffon e tanti altri), passerà per la mixed zone, la sala trofei, gli spogliatoi e potrà pure entrare in campo calpestando il prato dell’Olimpico. Non manca lo store dove acquistare gadget e nemmeno il ristorante firmato dallo chef Antonello Colonna.

La mixed zone

Cuore dello stadio e del tour è la mixed zone. Lì il visitatore potrà ripercorrere tramite una timeline la storia dell’impianto, dagli eventi ai cambiamenti storico/architettonici principali che lo hanno caratterizzato. L’area altamente tecnologica, è dotata di 10 schermi dotati di QR Code che darà la possibilità all’utente di accedere a contenuti speciali.

La tecnologia

La tecnologia è un elemento caratterizzante del Tour. La principale riguarda la realtà virtuale. Infatti uno schermo all'interno dello spogliatoio dell'Olimpico consentirà di rivedere e rivivere da vicino ogni azione della partita e riapprezzarla anche dal proprio telefonino. Lo schermo riproduce tutte le azioni sul terreno di gioco e chi le osserva ha l'opportunità di bloccare l'immagine, rivederla anche cento volte o concentrarsi su un giocatore particolare, e potrà essere usata anche per altri sport come il pugilato. La fase di sperimentazione sul campo, è prevista per la prossima primavera.

Le parole dei protagonisti

Cozzoli, dopo aver ricevuto i complimenti di Gravina, ha dichiarato: “È un giorno che aspettavamo da tanto tempo, realizziamo un sogno. Quando entrai per la prima volta allo stadio, calpestando il terreno di gioco, ho provato un'emozione incredibile e mi sono chiesto perché non condividerla con tutti". Gli fa eco la Sottosegretaria Valentina Vezzali: “Questo Tour è un ulteriore step per incentivare la pratica sportiva in Italia. Pensiamo a quanti bambini potranno conoscere il dietro le quinte di un grande evento, respirando l'erba del campo e le emozioni del tour, sognando di poter diventare dei campioni. Penso ad esempio ai bambini di quarta e quinta elementare che dal prossimo anno avranno l'insegnante di scienze motorie”.

Lotito ha parlato di struttura che ha permesso ai laziali di vivere momenti indelebili ma soprattutto disposizione e di tutto e per questa ragione il 19 novembre la Lazio farà visitare il tour da una delegazione internazionale di Rom. Maurizio Lombardo, Chief Football Operating Officer della Roma ha parlato di progetto "ambizioso, perché finalmente anche lo stadio della Capitale d'Italia ha un tour a disposizione della cittadinanza. Aprire il nostro spogliatoio significa amplificare il senso di appartenenza nei confronti dei colori giallorossi".

Informazioni per l’accesso al Tour

Il Tour aprirà al pubblico da lunedì 15 novembre e sarà aperto tutti i giorni (esclusi i giorni delle partite) dalle ore 10 alle 18. I biglietti, dal costo di 15 euro più prevendita, si potranno acquistare, solo su prenotazione, online su Sport e Salute o Viva Ticket oppure nella biglietteria ufficiale dello Stadio Olimpico. Per accedere al Tour sarà necessario esibire Green Pass e un documento di identità.