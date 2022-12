Il tour dello Stadio Olimpico aperto anche durante le feste di Natale

Il tour dello Stadio Olimpico di Roma continua anche durante le festività natalizie. Una bella notizia per gli appassionati che potranno far parte di un viaggio importante all'interno dell'impianto sportivo per eccellenza della Capitale.

I visitatori potranno vivere un’esperienza fortemente emotiva partendo dal passato rappresentato dalla sua inaugurazione nel 1953, per passare alle Olimpiadi del 1960, gli Europei ed i Mondiali di Atletica (rispettivamente nel 1974 e 1987), i Mondiali di calcio del 1990, le grandi vittorie della Lazio e della Roma fino ai nostri giorni con la grande varietà di eventi, compresi i grandi concerti.

Durante il percorso gli appassionati potranno entrare fino alle aree solitamente inaccessibili come il tunnel che percorrono i giocatori, il terreno di gioco, le panchine, gli spogliatoi, la zona mista e la sala conferenze degli allenatori. Il tutto attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative e all’avanguardia. Il tour, progetto promosso da Sport e Salute S.p.A. e realizzato in collaborazione con A.S. Roma, S.S. Lazio e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, è interamente bilingue (italiano – inglese) e vanta una collezione prestigiosa di magliette, cimeli, memorabilia, coppe e trofei.

Quindici giorni fa ha partecipato al tuour dello Stadio Olimpico il Ministro regionale agli Affari economici, al Turismo e allo Sport della Regione Federale della Bassa Austria, Jochen Danninger, che lo ha annoverato tra le più belle esperienze turistiche della Capitale al pari di altre importanti attrazioni.

L'ingresso allo Stadio Olimpico sarà accessibile ai visitatori tutti i giorni dalle ore 10:00 alle 18:00, eccezion fatta per il 31 dicembre 2022 (chiusura prevista per le 14:00) e il 4 gennaio (giorno di Roma-Bologna). I biglietti possono essere acquistati dal 15 novembre sul sito www.sportesalute.eu, sul sito stadioolimpicotour.vivaticket.it, nei punti vendita abituali Vivaticket e nella biglietteria ufficiale del Tour dello Stadio Olimpico sita in Viale dei Gladiatori 2.