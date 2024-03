Francesco Totti scansa la Roma: "Non torno"

Francesco Totti è tornato a parlare di Roma. La leggenda giallorossa è stata protagonista all’evento di Betsson.sport (piattaforma digitale che offre notizie, interviste e highlights riguardanti numerose discipline sportive) di cui è ambassador, presso Officine Farneto e si è lasciato andare parlando del futuro della Roma e di De Rossi, del suo ritorno a Trigoria e anche del sorteggio di Europa League che vedrà la formazione capitolina affrontare il Milan ai quarti di finale.

Da capitano a capitano

“Dopo De Rossi era difficile trovare un altro capitano, io avevo già detto che Lorenzo è un capitano vero, da Roma. Ora sta anche bene fisicamente e gli riesce tutto". Questa l’incoronazione che fa l’ex numero dieci all’attuale capitano della Roma, letteralmente rigenerato dall’avvento di DDR e dall’esonero di Mourinho. Proprio su De Rossi, Totti spende parole al miele: “Non mi aspettavo che facesse così bene da subito ma lo speravo. Sta dimostrando di essere un grande allenatore e io, come tutti i tifosi giallorossi, spero continui su questi livelli. La Roma è una piazza difficile e sta dimostrando il suo valore. Conosce bene la città, i tifosi e la società e quindi sta riunendo tutto questo per far sì che i giocatori rendano con la massima tranquillità".

Il futuro in campo e fuori

Di stretta attualità il quarto di finale di Europa League contro il Milan (11 e 18 aprile, ndr). L’ex capitano non si sbilancia: “I rossoneri stanno bene. Sarà una sfida bellissima, mi auguro che la Roma passi il turno. Il dna europeo del Milan sarà un fattore in più per loro ma non è più il Milan di una volta”.

Oltre che a parlare di campo, l’ex calciatore si è espresso sul futuro societario della squadra. Totti ha negato (“mi sono informato” ha dichiarato) il possibile passaggio della Roma dai Friedkin agli arabi. In conclusione Totti sul suo possibile ritorno a Trigoria chiosa, col sorriso: “No, mai più. Ogni volta mi fate questa domanda. No, non torno più, non torno più”.